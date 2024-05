LIVE Arnaldi-Fils Roland Garros 2024 in DIRETTA | niente gioco prima delle 14! Prosegue Jannik Sinner

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-EUBANKS LADI PAOLINI-SAVILLE LABELLUCCI-TIAFOE (3° MATCH DALLE 11.00) LADI FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP (3° MATCH DALLE 11.00) LADI NADAL-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) LADI MUSETTI-GALAN (4° MATCH DALLE 11.00) 13:20 Non si giocaore 14! 13:11 Ancora, campi ancora coperti a Bois de Boulogne. Vi invitiamo a continuare a seguire ladi, impegnato all’esordio contro Eubanks. 12:50 Le previsioni sono buone, vedremo tra quanto smetterà. Intanto non si giocherà13:30. 12:40, piove: si sgombera! Vi aggiorniamo. 12:35 Se l’ultimo confronto diretto fu a senso unico per il ligure, nel 2° turno di Miami, il penultimo non fu proprio dello stesso svolgimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 13.31 Bisogna pensare ad una partita per volta. Sinner non è chiaramente in forma, bisogna capire quanto potrà migliorare nel prosieguo del ... oasport

Arriva Sky Stream: lnnovazione di Sky per esperienza TV Immediata e Smart - Arriva Sky Stream: lnnovazione di Sky per esperienza TV Immediata e Smart - Oltre trenta ospiti si alterneranno nel corso di Sky TG24 live In che lunedì 27 maggio torna dopo un anno al Palazzo Reale di Milano, in diretta a partire dalle 9.00 del mattino. Al format ideato dal ... digital-news

Nasce Sky Stream: il nuovo box che integra tutti i contenuti Sky - Nasce Sky Stream: il nuovo box che integra tutti i contenuti Sky - È infatti l’unico box che integra i contenuti, sia live che on demand, di Sky ... far ripartire dall’inizio il programma in onda, anche in diretta e sui principali canali in chiaro. Creare il proprio ... tg24.sky

LIVE - ADL parla in diretta per un convegno: ci sarà anche Koulibaly - live - ADL parla in diretta per un convegno: ci sarà anche Koulibaly - 10.35 - Inizia in questo istante il convegno. De Laurentiis accanto a Nicola Lombardo, capo comunicazione SSC Napoli, e il difensore azzurro Juan Jesus. Il fenomeno del razzismo purtroppo ancora ... tuttonapoli