LIVE Arnaldi-Fils 6-3 3-2 Roland Garros 2024 in DIRETTA | altro break regalato dal francese ringrazia il ligure!

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-EUBANKS LADI FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP (3° MATCH DALLE 11.00) LADI NADAL-ZVEREV LADI MUSETTI-GALAN (4° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Colpisce l’incrocio, non è Lookman macon il rovescio. 3-2 Mamma mia, gratuito al primo dritto dopo il servizio. 30-40 Magnifica difesa in chop, che attira, il lob è però largo di non molto. 15-40 Stecca la risposta di rovescio. Tensione, in generale per entrambi. 0-40 UUH! Dritto dopo il servizio, comodo, in rete!! 0-30 Largo il dritto a sventaglio di, mmh… 0-15 Molto bella la smorzata del, meglio ancora lo smash in arretramento. 2-2 Stecca di dritto di, contro. Bene, meglio peròqui con la spinta.

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Zverev , incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2024 , secondo Slam della stagione. Il 14 volte campione del torneo sfiderà in un match tutto da vivere il numero 4 del mondo e recente vincitore del Masters 1000 di Roma. Il tedesco partirà ... sportface

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-EUBANKS LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI NADAL-ZVEREV LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GALAN (4° MATCH DALLE 11.00) 15-40 Gira lo scambio… anzi fa il punto con il solito drittone in ... oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 ZVEREV VINCE IL primo SET! Si ferma in rete il dritto di Nadal. 40-A Recupero eccezionale di Zverev dopo la smorzata di Nadal. Terzo set point. 40-40 Brutto errore con il dritto per Nadal. A-40 Nadal sfonda con il dritto incrociato. 40-40 Nadal annulla ... oasport

Addio Nadal, annuncio bomba scuote il Roland Garros - Addio Nadal, annuncio bomba scuote il Roland Garros - LA diretta live DI SINNER-EUBANKS DALLE 11.00 LA diretta live DI PAOLINI-SAVILLE DALLE 11.00 LA diretta live DI ARNALDI-FILS (2° MATCH DALLE 11.00) LA diretta live BELLUCCI-TIAFOE (3° MATCH DALLE… ... informazione

Carrarese – Benevento: diretta live e risultato in tempo reale - Carrarese – Benevento: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Carrarese - Benevento di Martedì 28 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la semifinale di andata dei playoff di Serie C ... calciomagazine

LIVE! Nadal-Zverev: segui la supersfida del primo turno. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale. Roland Garros 2024 - live! Nadal-Zverev: segui la supersfida del primo turno. diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale. Roland Garros 2024 - Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Alexander Zverev - Rafael Nadal live su 27/05/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale. eurosport