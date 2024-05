L’Italia si unisce all’appello internazionale per salvaguardare i civili di Rafah

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Siamo di fronte a una situazione sempre più difficile nella quale il popolo palestinese viene compresso senza tener conto delle drammatiche difficoltà e dei diritti di uomini, donne e bambini innocenti che nulla hanno a che fare con Hamas. Questa cosa non è più giustificabile”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha commentato a SkyTg24 l’ultimo di vari attacchi israeliani che nel caso specifico a, ma in passato anche altrove nella Striscia di Gaza, ha prodotto vittime. Nel caso, domenica sera Israele ha bombardato, l’ultima città nella Striscia di Gaza non ancora invasa, causando un incendio in un accampamento di sfollati palestinesi e la morte di almeno 35 persone. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un complesso utilizzato da Hamas, uccidendo due leader dell’organizzazione (figure poco note al pubblico mainstream, Yassin Rabia e Khaled Nagar).