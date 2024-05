(Di lunedì 27 maggio 2024) Arezzo, 27 maggio 2024 – Unadedicata a bambini e rper la valutazione e la prevenzione di problematiche della colonna vertebrale. Il centro di riabilitazione A-Rìa delditornerà are il dottor Simone Ceppatelli, tra i massimi esperti italiani in scoliosi e ortopedia in età, che mercoledì 29 maggio sarà a disposizione delle famiglie perspecialistiche volte all’individuazione di atteggiamenti viziati, alterazioni morfologiche o altre patologieli. Lo screening è consigliato a partire dai sei anni di età quando è possibile cogliere segnali di rischio e prevedere interventi precoci per favorire una crescita armoniosa e unaadeguata alle diverse attività quotidiane. Dirigente medico della Fondazione Don Gnocchi di Firenze, il dottor Ceppatelli pone periodicamente le proprie competenze e professionalità al servizio del territorio aretino in virtù della collaborazione condi

Tempo di lettura: 2 minutiMartedì 14 maggio , la Biblioteca comunale di Benevento, nell’ambito della rassegna “ maggio dei Libri” e del progetto-azione “Benevento LibrAria”, dedica una giornata alla narrativa e all’illustrazione per ragazzi sul tema dei nonni , per presentare il grande progetto del ... anteprima24

L’Istituto di Agazzi ospita una giornata di visite per la postura in età evolutiva - L’Istituto di agazzi ospita una giornata di visite per la postura in età evolutiva - Arezzo, 27 maggio 2024 – Una giornata dedicata a bambini e ragazzi per la valutazione e la prevenzione di problematiche della colonna vertebrale. lanazione

Giornata delle dimore storiche in Veneto: ville e palazzi aprono gratuitamente per un giorno. L’elenco - giornata delle dimore storiche in Veneto: ville e palazzi aprono gratuitamente per un giorno. L’elenco - Il 26 maggio in Veneto si celebra la giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Una selezione di ville e palazzi apriranno in maniera completamente libera e gratuita le loro porte ... altovicentinonline

Giornata delle Dimore Storiche Italiane in Veneto: l’elenco completo - giornata delle Dimore Storiche Italiane in Veneto: l’elenco completo - Il 26 maggio in Veneto si celebra la giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Una selezione di ville e palazzi apriranno in maniera ... daily.veronanetwork