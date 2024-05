L’Isola dei Famosi 2024 terrore in diretta per l’incidente di Khady | la decisione degli autori

Ascolti TV: quanto ha totalizzato l' undicesima puntata de L’ Isola dei Famosi 2024 andata in onda domenica 26 maggio ? ecco a seguire i dati auditel del prime time di ieri. Ascolti Isola dei Famosi 2024 : undicesima puntata del 26 maggio Gli Ascolti verranno diramati in questi giorni a causa di uno ... blogtivvu

(Adnkronos) – Dario Cassini abbandona l'Isola dei famosi 2024. In seguito al televoto, è stato lui a dover lasciare definitivamente il reality. Un'eliminazione che ha sorpreso. E' andata in onda ieri sera, domenica 26 maggio, l'11esima puntata dell'Isola. A rischiare l'eliminazione definitiva in ... periodicodaily