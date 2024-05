L’ipocrisia del dibattito italiano sulla guerra russa all’Europa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 27 maggio 2024) La Russia continua a radere al suolo l’Ucraina, a lanciare missili su un grande magazzino di sabato pomeriggio, in modo da massimizzare il numero delle vittime civili, e poi su un parco cittadino, e poco prima ancheprincipale tipografia del paese, colpevole evidentemente di stampare libri in lingua ucraina, e poi a tempestare la notte di Kharkiv con quattordici missili e trentuno droni armati di fabbricazione iraniana, costringendo l’intera popolazione di una delle più grandi città europee a rifugiarsi nei sotterranei, per terrorizzarla e obbligarla ad abbandonare l’antica capitale ucraina alla furia distruttrice e criminale dell’armata. Mentre succede tutto ciò, con decine i morti civili e molti feriti in sole ventiquattr’ore, a leggere i giornali italiani sembra che l’infigarda Nato abbia attaccato di nascosto la povera e pacifica Russia, che tanto vorrebbe la pace come da racconto di quattro fonti anonime russe alla Reuters, e non importa che poi siano state smentite formalmente dal Cremlino sia a parole sia appunto con i missili e i droni di cui sopra, perché per noi, per il miserabilepubblico, conta solo il pensiero di sfangarla in vista dell’apericena.