Lipani - tecnica e personalità Volpato troppo comprimario

(Di lunedì 27 maggio 2024) CRAGNO 6. Efficace in uscita già in avvio, quando la Lazio che verticalizza lo minaccia, e bravo dopo, su Kamada. Meno bravo sulla punizione con cui Zaccagni mette le ali all’aquila, si riscatta su Immobile. MISSORI 6. Un inserimento offensivo in avvio, poi deve ‘guardare’ Pellegrini che ne assalta la corsia (44’ s.t. PEDERSEN s.v. Entra a gara chiusa) ERLIC 6 Buona guardia sui palloni alti, diagonali non banali FERRARI 6. Tiene in gioco Hysaj che potrebbe far saltare il banco già dopo 2’. Si registra con il passare dei minuti: gran ‘muro’ su Anderson al 24’ s.t. VITI 6,5. Braccetto di sinistra nell’ennesima versione della difesa a tre del ‘Balla’. Braccetto fuor di metafora, tra l’altro: tornerà in Francia e per quanto ha fatto vedere da agosto ad oggi non se ne sentiràla mancanza, nemmeno in serie B.