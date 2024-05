L’inchiesta sulla beneficenza per la partita scudetto del Napoli carabinieri negli uffici del club | l’ipotesi del danno erariale

(Di lunedì 27 maggio 2024) È scattata l’ispezione deidela Fuorigrotta e Castel Volturno nell’indagine della Corte dei conti sulle gestione degli incassi per l’evento allo stadio Maradona del 4 maggio 2023, quando ilaveva vinto locon lain trasferta a Udine. I militari puntano ad acquisire documenti che attestino la rendicontazione degli incassi, le spese e la devoluzione indi una parte dell’introiti, circa 9 mila euro. In quell’occasione la società di Aurelio De Laurentiis allestì, in accordo con il Comune, dei maxi schermi per assistere alladi Udine, con l’impegno di devolvere parte degli incassi a una Onlus dei maestri di strada.dopo un esposto per sospettodel consigliere comunale di opposizione, Catello Maresca, ed è coordinata dal viceprocuratore generale della Corte dei conti Capalbo e dal pm Miranda.

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... calcionews24

Morto 91enne scaraventato a terra da clochard a Napoli - Morto 91enne scaraventato a terra da clochard a napoli - napoli, 27 MAG - E' deceduto Vincenzo Fiorillo, il 91enne spinto con violenza davanti ad un bar in via Santa Maria di Costantinopoli, a napoli, da un tedesco incensurato 25enne senza fissa dimora, all ... necrologie.messaggeroveneto.gelocal

Beneficenza per Udinese-Napoli, blitz dei carabinieri negli uffici del Napoli: il motivo - Beneficenza per Udinese-napoli, blitz dei carabinieri negli uffici del napoli: il motivo - Blitz dei carabinieri in casa napoli. Le forze dell'ordine si sono recate negli uffici del napoli di Fuorigrotta e di Castel Volturno, alla ricerca di documenti che attestino la rendicontazione degli ... tuttonapoli

Posillipo, 14enne aggredita dal suo ex di 15 anni in spiaggia - Posillipo, 14enne aggredita dal suo ex di 15 anni in spiaggia - Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'aggressione, avvenuta in un lido molto noto a Posillipo, sarebbe stata determinata proprio per la storia ... 2anews