LiguriaSalvini | Toti non deve dimettersi o è resa Stato democratico

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (askanews) – “Io ritengo che Giovannisiauno dei tanti bravi protagonisti di questo rinascimento ligure”, “poi i giudici faranno la loro strada, spero in fretta” se si dimettesse “sarebbe ladi uno. Se uno sidimettere per un sospetto, per un’intercettazione, per un dubbio. No, si è colpevoli in Italia, si è condannati tre volte in un tribunale, non se sospettati”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Quarta Repubblica’. “Ho ritenuto un mio dovere – ha aggiunto – non assentarmi, non far finta di niente. Io non sopporto le persone che conoscono e stimano il lavoro di una persona per tanti anni e poi, quando questa persona ha un problema, allora si dimenticano di conoscerla”.