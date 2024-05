Liceo Severi di Salerno biblioteca intitolata a Giovanni Ugatti

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati gli studenti direttamente a porre tra le mensole dellada oggi, i libri che le figlie Maria Bruna, Cinzia e Gabriella hanno voluto donare alscientifico statale “F.di”. Questa mattina la cerimonia con la quale ufficialmente la famiglia ha donato alad indirizzo sportivo tutti i libri sul tema appartenuti ae raccolti durante i lunghi anni trascorsi come Presidente provinciale del Coni e poi regionale. Gli studenti dell’Istituto Scolastico potranno quindi usufruire di volumi che rappresentano la storia dello sport italiano degli ultimi 70 anni con pubblicazioni uniche che narrano delle varie edizioni delle Olimpiadi, della storia di alcune Federazioni Sportive, dell’evoluzione dei risultati agonistici e delle tecniche sportive.

