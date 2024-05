Libri Scocchia | Con ‘Il coraggio di provarci’ sempre qualsiasi sia il punto di partenza

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – "Non avrei mai pensato di scrivere un libro, però mi sono resa conto che molto spesso, troppo spesso, ildidetermina chi sei o chi puoi diventare. Troppo spesso l'essere nata donna piuttosto che uomo, l'essere nata da una famiglia ricca piuttosto che da una famiglia povera, l'essere nata in provincia .

