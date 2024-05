Libri esce Il Paese azzurro di Beppe Convertini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (askanews) – Raipresenta “Il. Un viaggio alla scoperta delle coste della nostra Italia e del suo mare”, di. Un’avventura lunga migliaia di chilometri, per terra e per mare, che porta il lettore a incontrare alcune delle meraviglie che l’Italia, cuore del Mediterraneo, sa donare a chi la vive e a chi la visita. Duecento pagine di racconti, aneddoti, consigli, per scoprire o riscoprire le Eolie e Ischia, Maratea e la Versilia, le Cinque Terre, la Laguna veneta e altre splendide località. Un’esplorazione nel segno dell’, di quel mare che è risorsa inesauribile per il. Un viaggio e un racconto che sono anche una profonda dichiarazione d’amore e di rispetto per i territori visitati.