L’ha fatto davvero Varrese è successo dopo l’addio tra Anita e Alessio del Grande Fratello

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilè finito da un pezzo e per la cronaca sono anche già iniziati i casting per la prossima edizione ma i protagonisti dell’ultimo reality sono ancora seguitissimi. Come sappiamo sono nate diverse coppie tra gli inquilini della casa ma una si è appena rotta: quella formata daOlivieri eFalsone. I due ex gieffini avevano iniziato una frequentazione all’interno poco tempo prima l’eliminazione di lei, che nel frattempo aveva chiuso col fidanzato Edoardo. E usciti dalla casa tutto sembrava procedere bene, fino alla Storia Instagram cheOlivieri ha pubblicato poco fa rendendo così pubblica la fine della storia d’amore conFalsone. “Abbiamo deciso conserenità di interrompere la nostra frequentazione.