Lezioni di Costituzione premiazione alla Camera | partecipa Fontana

(Di lunedì 27 maggio 2024) ROMA – Mercoledì 29 maggio, alle 17 nell’Aula dei Gruppi Parlamentari delladei deputati,presenza del Presidente Lorenzo, si svolgerà ladel concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola.di”, per l’anno scolastico 2023-2024, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.parteciperà anche il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. Obiettivo del concorso: avvicinare i giovani ai valori e ai princìpi della Carta costituzionale. L’evento andrà in onda su Rai2, a cura di Rai Parlamento, il 2 giugno alle 8. I saluti introduttivi del Presidenteapriranno la cerimonia di consegna dei premi del concorso, bandito annualmente din collaborazione con il Senato e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Isabella Labate, vincitrice del Premio Andersen: “I miei disegni, da Luzzati al bianco e nero” - Isabella Labate, vincitrice del Premio Andersen: “I miei disegni, da Luzzati al bianco e nero” - L’artista savonese riceverà oggi a Palazzo Ducale il riconoscimento come miglior illustratrice dell’anno: “Con la storia giusta tornerò al colore” ... ilsecoloxix

L'Atalanta vince l'Europa League: il video della premiazione - L'Atalanta vince l'Europa League: il video della premiazione - Gasperini e i suoi uomini alzano la coppa. L'Europa League per la prima volta ad una squadra italiana ... video.corriere

Cronisti in classe, la grande festa a Prato: "Una lezione d’entusiasmo: grazie" - Cronisti in classe, la grande festa a Prato: "Una lezione d’entusiasmo: grazie" - Ieri in Camera di commercio una mattinata speciale con la premiazione dei giornalisti in erba. La soddisfazione degli sponsor: "Avete condiviso il vostro sguardo sul mondo e le vostre idee" Prato, 22 ... lanazione