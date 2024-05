L’eterno viaggio indietro nel tempo Gli intrecci di Livorno con gli Inglesi | Scambi matrimoniali e culturali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) di Irene Carlotta CIcora Unnel, uno di quelli per cui la città di– da secoli – è famosa nel mondo. Perché capace eternamente di generare la speciale benzina necessaria a mettere in moto e partire. Martedì alle 17 nella Biblioteca Labronica, sezione Bottini dell’Olio (piazza del Luogo Pio), si parlerà di un rapporto intenso: quello trae gli. Al convegno “La ’Livornina’ e gli“ protagonisti il professor Stefano Villani, già docente dell’Università di Pisa e dal 2008 professore all’Università del Maryland, che parlerà di “La Livornina in Inghilterra“, e Matteo Giunti presidente dell’associazionedelle Nazioni, che si focalizzerà su “Gli“.