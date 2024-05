(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio– Ata la bella stagione. Da oggi in poi si verrà investiti da centinaia diper un’estate da vivere tutta d’un fiato tra, danza, festival, cinema e mille occasioni per faresulla sabbia.Impossibile annoiarsi, anche se a portare ‘La Noia’ ci penserà Angelina Mango. La vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo ha già dato appuntamento a. Angelina sarà in riviera nella due giorni del RDS Summer festival il 26 e 27 luglio in piazzale Kennedy. Sarà il momento conclusivo del ’RDS 100% Grandi successi’ che si concentrerà tra il 28 giugno e il 7 luglio con dirette radiofoniche e dj serali in compagnia di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi. La colonna sonore delsarà lunghissima e capace di soddisfare anche i palati più esigenti.

(Adnkronos) – Un carico di energia e novità attende il grande pubblico di sportivi e appassionati alla 18esima Rimini Wellness . L’evento internazionale di riferimento per fitness , sport e benessere in movimento di Italian Exhibition Group, in programma dal 30 maggio al 2 giugno in fiera a Rimini ... seriea24

L’estate 2024 di Rimini scoppia di eventi: musica, cultura, sport - L’estate 2024 di rimini scoppia di eventi: musica, cultura, sport - Oltre duecento gli appuntamenti che si snodano già a partire dei prossimi giorni, dalla spiaggia fino alla piazza del Castello ... ilrestodelcarlino

RiminiWellness 2024: innovazione e rivoluzione nel mondo dell'allenamento di forza - riminiWellness 2024: innovazione e rivoluzione nel mondo dell'allenamento di forza - (Teleborsa) - riminiWellness, l'evento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato a fitness, sport e benessere in movimento, al quartiere fieristico di rimini dal 30 maggio al 2 ... teleborsa

Toto allenatore, Caserta in stand by. L'Arezzo stringe per Troise - Toto allenatore, Caserta in stand by. L'Arezzo stringe per Troise - Allenatore che si ispira a Novellino, Zeman e Mazzone, mister avuti durante la sua carriera da calciatore, quest’anno è arrivato a metà ottobre a rimini e l’ha condotto al decimo posto. Nei playoff ha ... arezzonotizie