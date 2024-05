L’Eredità la parola della Ghigliottina scelta da Roberto Benigni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 27 maggio 2024) Era da giorni ormai che Marco Liorni aveva annunciato che a breve il popolare game show da lui condotto avrebbe ospitato una “” speciale. E dopo le indiscrezioni sull’ultimo gioco «da Oscar», che sembrava indicare proprio, è arrivata la conferma. «Stasera – lunedì 27 maggio – l’ultimo gioco del, la “”, porta la firma di un grande artista, di un poeta», ha scritto sui social il conduttore, «ho ancora negli occhi e nelle orecchie le sue parole ieri, di fronte al Papa, di fronte a tanti bambini. Mi auguro che gli insegnanti e le famiglie trovino spunto in quelle parole per ascoltare quello che suscitano nei bambini e nei ragazzi». È proprio l’attore e regista toscano, vincitore dell’Oscar come Miglior film straniero e Miglior attore con La vita è bella nel 1999, ad aver selezionato le cinque parole che serviranno al concorrente dell’ultima manche di stasera per indovinare quella che le lega tutte per aggiudicarsi il montepremi.