L’Empoli batte la Roma e si salva | la reazione dell’interista Asllani | VIDEO

(Di lunedì 27 maggio 2024) La 38ª giornata del campionato di Serie A ha emesso anche l’ultimo verdetto in chiave retrocessione: il Frosinone di Eusebio De Francesco ha fatto compagnia a Sassuolo e Salernitana. L’ultimo turno del massimo campionato italiano ha regalato tante emozioni e continui ribaltoni. L’Udinese si è imposto sul campo del Frosinone (0-1) ma la salvezza si è decisa al ‘Castellani’., obbligato a vincere contro la, ha trovato la rete della vittoria in pieno recupero grazie ad un gol dell’attaccante Niang. LadiLa salvezza della squadra di Davide Nicola ha fatto esultare anche Kristjan, calciatore dell’Inter e proprio ex Empoli. Il centrocampista nerazzurro si è avvicinato a un membro dello staff che era in campo con uno smartphone per controllare i risultati dell’ultima giornata.

L’ Inter do mani inizierà il suo ultimo mese di campionato. Maggio segnerà la fine della Serie A 2023-2024, che già ha portato alla sentenza più importante. La seconda stella è nerazzurra. SFIDE – L’ Inter do mani giocherà con il Sassuolo e sarà una protagonista importante per uno degli esiti più ... inter-news

Abbiamo fischiato ma abbiamo amato, e non dimenticheremo la parte migliore - Mah Ci Napoli 26/05/2024 - campionato di calcio serie A / Napoli -...hanno meritato e preso tantissimi applausi (per stare bassi) l'...diverso anche quando è il momento di fischiare o di fare un ultimo ... ilnapolista

Per Riccione un weekend dal sapore estivo: spiagge affollate e tanti turisti per gli eventi - ... l'ultimo weekend di maggio ha visto in città il primo vero ... dove il via ufficiale alla stagione balneare lo ha dato l'inizio del ...presenze in città per le gare per il salvamento del Campionato ... riminitoday