L’effetto cocooning | il fascino dell’abito cappa in Estate

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 27 maggio 2024) Life&People.it La nuova declinazione dell’eleganza sussurrata, nota negli ambienti della moda come quiet luxury, è l’abito. La sua silhouette avvolge e protegge, infonde sicurezza a chi lo indossa grazie al. Uno stile riproposto più volte nella storia del costume, nato durante il Medioevo: in epoche più recenti è apparso negli atelier di inizio Novecento, ha caratterizzato i look degli anni Sessanta ed è stato apprezzato dalle star del cinema e dalle donne appartenenti alle famiglie reali. Non a caso, i vestiti con la mantella hanno avuto estimatrici Lady Diana e Kate Middleton. Le radici di questa tendenza, quindi, si dimostrano assai profonde e ramificate. Il significato di “” nella moda Il termine “” deriva dall’inglese “cocoon” e vuol dire “bozzolo“.