L' editoriale del direttore Roberto Napoletano | la doppia dipendenza che schiaccia l' Europa

(Di lunedì 27 maggio 2024), svegliati. Questa è la sintesi del G7 Finanze di Stresa raccontato da dentro. Questa sintesi non si legge nei comunicati ufficiali o nelle dichiarazioni pubbliche che delineano come.

Anche il ministro per lo Sport, Andrea Abodi , si è complimenta su Twitter con l’ Atalanta per la conquista del l’Europa League . Questo il tweet dopo il netto 3-0 rifilato al Bayer Leverkusen che è valso il trofeo: “Semplicemente fantastici! Nulla per caso!!! felice di questa coppa che arriva a ... sportface

L'Atalanta ha dato una lezione di calcio al Bayer Leverkusen in finale di Europa League : pressing, intensità e grande organizzazione sono state le basi per l'impresa.Continua a leggere fanpage

Tudor in conferenza: “Volevamo vincere, il percorso dei ragazzi è da elogiare” - Tudor in conferenza: “Volevamo vincere, il percorso dei ragazzi è da elogiare” - TUDOR LAZIO SASSUOLO CONFERENZA STAMPA – Lazio-Sassuolo termina sul risultato di 1-1. Igor Tudor ha preso parola nella conferenza stampa post match. Di seguito le sue parole. LEGGI ANCHE: Zaccagni: “R ... lazionews.eu

Roma, niente Champions: l'Atalanta batte il Torino e manda De Rossi in Europa League - Roma, niente Champions: l'Atalanta batte il Torino e manda De Rossi in europa League - Questo successo ha permesso ai bergamaschi di superare il Bologna ... anno per non aspettare incastri e favori per ottenere un obiettivo». «Se dovesse essere europa League sarà qualcosa che faremo con ... leggo

Tudor: “Sarà una Europa League da godere, bisogna essere contenti” - Tudor: “Sarà una europa League da godere, bisogna essere contenti” - TUDOR LAZIO SASSUOLO SERIE A POST PARTITA – Lazio-Sassuolo termina sul risultato di 1-1. Igor Tudor ha parlato nel post partita ai microfoni ufficiali biancocelesti, di seguito le sue parole. LEGGI AN ... lazionews.eu