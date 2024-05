Leclerc trionfa a Monaco - Briatore esalta Charles | Vittoria fantastica

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 27 maggio 2024) Flavioin esclusiva ai nostri microfoni dopo il successo dinella sua: “La Ferrari ha dominato per tutto il weekend”. Secondastagionale per la Ferrari. Dopo ladi Sainz in Australia, è arrivato il tanto atteso sigillo dinella sua. La pole position aveva permesso al pilota monegasco di mettere le mani sulla, ma l’opera è stata conclusa in gara. Una domenica senza errori e con la gioia del Predestinato, che è finalmente riuscito a sfatare il tabù della pista di casa. Unache ha permesso anche di accorciare su Verstappen, solo sesto (in casa Red Bull da segnalare anche un terribile incidente per Perez, ma fortunatamente senza conseguenze).dopo il trionfo di– Notizie.