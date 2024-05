Leclerc riuscirà a vincere un mondiale con la Ferrari?

Gran premio di F1, a Monaco succede di tutto dopo la partenza: Sainz fora, la Red Bull di Perez distrutta in un maxi incidente - Resta da vedere se Charles Leclerc riuscirà a mantenere la testa d ella gara e se Carlos Sainz potrà recuperare terreno dopo la sua sfortunata partenza. ilfattoquotidiano

Qualifiche GP Monaco: Leclerc in pole! La Ferrari sogna la vittoria - ...00 2' Ultimi tentativi decisivi: Leclerc è sempre primo, Sainz è 6° 16:57 3' alla bandiera a scacchi Leclerc lascia i box e torna in pista per tentare il tutto per tutto! Riuscirà a prendersi la pole... autosprint.corrieredellosport