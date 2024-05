Gp Monaco 2024, pagelle look: Charlotte Casiraghi (10), Beatrice Borromeo (8,5), Leotta Barbie jeans (6), Gregoraci e la borsa introvabile (7,5) - Gp monaco 2024, pagelle look: Charlotte Casiraghi (10), Beatrice Borromeo (8,5), Leotta Barbie jeans (6), Gregoraci e la borsa introvabile (7,5) - Primi tra tutti, ovviamente, i reali guidati dal principe Alberto di monaco e la moglie Charlene che accanto a modelle, attori, vip più o meno noti sfoggiano ogni maggio outfit ricchi di glamour. leggo

Leclerc fa il gradasso in radio durante il GP di Monaco, la Ferrari lo zittisce: “Non ci interessa” - leclerc fa il gradasso in radio durante il GP di monaco, la Ferrari lo zittisce: “Non ci interessa” - Durante la gara del GP di monaco della Formula 1 2024 Charles leclerc ha provato a convincere la Ferrari a permettergli di andare più veloce trovando ... fanpage

Leclerc, Bagnaia e Juve al top per Auditel. Motori e Serie A sfuggono allo sciopero Nielsen - leclerc, Bagnaia e Juve al top per Auditel. Motori e Serie A sfuggono allo sciopero Nielsen - Motori in evidenza, in chiaro e a pagamento Su Sky Sport il GP di monaco, in onda dalle 15.00, ha avuto 1 milione 447 mila spettatori con il 13% di share e 2 milioni 547 mila spettatori unici. In ... primaonline