L’ebraismo - l’altra radice dell’occidente

(Di lunedì 27 maggio 2024) Passata la Pasqua, siamo in un periodo tra due festività ebraiche. In queste settimane si contano i giorni che culmineranno, più o meno negli stessi giorni della Pentecoste cristiana, con la festa ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Le vajasse di Capitol Hill - ... giorni fa alla Camera dei rappresentanti, praticamente The Real ... "Non abboccare alle provocazioni", ha detto a Crockett l'ex ... lesbica e grassa, una nostra amica voleva convertirla all'ebraismo ... lastampa

Sermone contro Israele all'Università di Torino: la lettera all'Imam della professoressa Santus - Successivamente, nei giorni degli attacchi contro Israele al ... Certo: quelli che hanno creduto, quelli che praticano l'ebraismo, i ... ilfoglio