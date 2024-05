Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di lunedì 27 maggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di272024 Ariete Lasciate passare questa Luna agitata, che vuole mettere in discussione qualcosa del vostro passato, rilassatevi fisicamente e spiritualmente. La vostra crescita professionale è certa,si conclude con il bellissimo influsso di Venere e Giove che vi rende affettuosi in casa, generosi nelle amicizie, passionali in amore. I nuovi amori nascono con persone più giovani e sono proprio i giovani tra i 19 e i 40 anni, predisposti a qualche indebolimento delle difese immunitarie. Sera relax. Toro Progressi in borsa, mercato finanziario, investimenti anche a breve termine.