Le sedicente democrazia a senso unico déjà vu già contro i democristiani Scrive Chiapello

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un articolo di Ernesto Galli della Loggia apparso il 25 maggio sul Corriere della Sera affronta un argomento che è bene non lasciar cadere e soprattutto che dovrebbe suscitare un ampio dibattito se non coinvolgesse la stessa narrazione del giornalismo politico italiano: già il titolo è indicativo “La. Cresce la pretesa di negare legittimità alle idee diverse da quelle di sinistra”. Insomma ci troviamo sul terreno della riflessione che prova a non adeguarsi al mainstram che, nelle dinamiche democratiche, di solito si trova in rotta di collisione con ciò di cui alla fine in realtà diffida profondamente, ossia il popolo. Lo storico ed editorialista prende le mosse da un libro di recente pubblicazione: “La guerra civile italiana a bassa intensità che ha per oggetto il fascismo e l’antifascismo non finirà mai finchè non sarà possibile mettersi d’accordo su un paio di cose fondamentali tipo cosa sia lae che cosa una Costituzione democratica.