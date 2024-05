Le Rose Camune Dal Senatùr a Mahmood

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) È data al momento per certa la partecipazione del fondatore della Lega Umberto Bossi mercoledì alle 17 a Palazzo Lombardia, per ricevere una delle, le benemerenza civiche della Regione, in occasione della Festa della Lombardia che si celebra il 29 maggio, anniversario della battaglia di Legnano contro le truppe del Barbarossa (nel 1176). A Bossi andrà uno dei tre premi speciali "tematici" assegnati direttamente dal governatore Attilio Fontana, che ha scelto oltre a lui il cantautore milanese(Alessandro Mahmoud, nella foto) e Ambra Angiolini, e Fedele Confalonieri e gli stilisti Dolce&Gabbana per le due“generaliste“ a sua disposizione. Cinque, più una serie di menzioni speciali, sono state decise dal Consiglio regionale (in giuria, presieduta dal presidente del Pirellone Federico Romani, gli altri membri dell’Ufficio di presidenza e i capigruppo) tra 170 candidature: al varesino Beppe Marotta, dirigente dell’Inter che ha conquistato la seconda stella, ai bresciani Omar Pedrini, già leader dei Timoria, e Giuseppe Romele, campione paralimpico di sci nordico, all’Admo (donatori di midollo osseo) di Milano e al servizio Cani guida dei Lions.