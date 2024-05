Le risse - il difficile lavoro degli educatori e quella violenza del 2022 | l’inchiesta sulla giustizia minorile che ha anticipato il caso Beccaria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il 7 agostotre giovani detenuti dell’Istituto Penaledi Milano sorprendono nel sonno il loro compagno di cella e lo sottopongono a reiterate violenze sessuali e torture: abusi perpetrati per più di due ore senza che nessuno intervenisse. Solo all’indomani l’educatore, venuto a conoscenza dei fatti durante il colloquio con il minore, ha provveduto alla segnalazione. Fin dal suo ingresso nell’Istituto la vittima aveva dimostrato difficoltà di adattamento all’ambiente penitenziario ed era stato collocato nel reparto infermeria, ma il giorno prima dell’aggressione, per “ragioni organizzative urgenti”, era stato trasferito nella cella di quelli che sarebbero diventati i suoi violentatori. Chi li ascolterà?, la video inchiesta finalista della dodicesima edizione del Premio Morrione per il giornalismo investigativo e vincitrice del Premio Libera giovani, parte dalla ricostruzione di questi fatti per denunciare le fragilità e l’inadeguatezza del sistema penitenziario italiano, specie nell’ambito della