Le ricerche del corriere scomparso | Io ho sentito il rumore di uno sparo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Amiata, 27 maggio 2024 – Sono riprese nella mattinata di ieri ledi Nicolas Matias Del Rio, il quarantennedipendente della ditta ’New Futura’mercoledì sera dopo aver ritirato a Castel del Piano dai proprietari della azienda artigianale di pelletteria ’GT’ borse griffate per un valore stimato di cinquecentomila euro, destinato alle griffe internazionali fiorentine che la stessa New Futura avrebbe trasportato il mattino dopo nella zona fiorentina. Il furgone delè stato poi trovato a Roccalbegna, dato alle fiamme, il gruppo di familiari e amici che lo stavano cercando ha avvistato nella boscaglia che circonda la strada sterrata che porta al parco faunistico, verso il Monte Labro, alcune scatole di cartone aperte e gettate per terra.