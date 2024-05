Le previsioni meteo per la giornata del 28 maggio 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma Tempo stabile nel corso dellacon nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +16°C e +27°C. Lazio Tempo stabile al mattino su tutta la regione ma con nuvolosità in transito. Nel pomeriggio atteso un aumento dell’instabilità specie sui settori interni con possibilità di acquazzoni o temporali sparsi. Migliora ovunque dalla serata con nuvolosità e schiarite sempre più ampie. NAZIONALE AL NORD Al mattino nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse, più intense sul Trentino. Al pomeriggio instabilità in aumento in Emilia Romagna e sul Friuli, poco nuvoloso altrove. In serata tempo ancora asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Roma Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature comprese tra +12°C e +27°C. Lazio Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite sia ... romadailynews

Meteo in Veneto e Fvg, le previsioni. Nuova ondata di maltempo fino alla fine di maggio. In arrivo temporali, grandine e vento di Bora - Meteo in Veneto e Fvg, le previsioni. Nuova ondata di maltempo fino alla fine di maggio. In arrivo temporali, grandine e vento di Bora - Meteo in Veneto e Fvg. Dopo qualche giorno di sole e temperature estive, ecco in arrivo da martedì 28 maggio una nuova perturbazione temporalesca che interesserà maggiormente il ... ilgazzettino

Arrivano pioggia e vento: in Calabria diramata allerta gialla - Arrivano pioggia e vento: in Calabria diramata allerta gialla - L’avviso prevede precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento. Sulla base del maltempo previsto, è stata valutata per la giornata di domani - martedì ... cn24tv

