Le Pen e Salvini rompono con l’Afd dopo le parole sulle SS | un’ipocrisia eccezionale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Non tutti nelle SS erano criminali (lo direi anch’io!!). “Bisogna valutare cosa hanno fatto le singole persone. Alla fine della guerra c’erano quasi un milione di SS.” Sono frasi della famosa intervista a Maximilian Krah, capo della delegazione della Afd al Parlamento Europeo e primo candidato sempre della Afd alle prossime europee. Questa parte della intervista ha provocato una reazione immediata e drastica da parte dei partiti di Le Pen e, che hanno dichiarato la rottura con la Afd, ovvero la espulsione dei tedeschi dal gruppo Identità e Democrazia. Per cercare di salvare il salvabile a sua volta il gruppo dirigente di Afd ha deciso di sospendere Maximilian Krah e addirittura di chiedere ai coordinatori di Identità e Democrazia di togliere Krah dal gruppo (in cui siede ancora per pochi giorni fino alle elezioni).

In vista delle Elezioni Europee Marine Le Pen e Matteo Salvini rompono con il partito AfD dopo che il leader del partito di estrema destra tedesco ha fatto commenti inopportuni sulle SS. Le Pen e Salvini rompono con l’AfD in vista delle Elezioni Europee La leader del partito francese Rassemblement ... periodicodaily

Guerra Russia-Nato, Meloni e Salvini la pensano diversamente: che farà l’Italia - Guerra Russia-Nato, Meloni e salvini la pensano diversamente: che farà l’Italia - Le parole di Stoltenberg avvicinano una guerra diretta tra Nato e Russia: Meloni e salvini però non sembrerebbero essere in sintonia sulla strategia di un'Italia che conta sempre meno. money

Diga di Genova, alla posa del primo cassone Salvini ringrazia Toti: “Un protagonista”. E i cronisti vengono tenuti dietro una transenna - Diga di Genova, alla posa del primo cassone salvini ringrazia Toti: “Un protagonista”. E i cronisti vengono tenuti dietro una transenna - Una cerimonia che avrebbe dovuto celebrare la posa del primo cassone della nuova diga foranea di Genova e si è conclusa senza che questo grosso ‘mattone’ – che insieme ad altri 92 rappresenta la voce ... informazione

Matteo Salvini: “Decreto autovelox in Gazzetta entro il 28 maggio”/ “Non funzionerà come una nuova tassa” - Matteo salvini: “Decreto autovelox in Gazzetta entro il 28 maggio”/ “Non funzionerà come una nuova tassa” - Il decreto autovelox, promette Matteo salvini, sarà pubblicato in Gazzetta il 28 maggio: alla Camera il ministro ha anticipato alcune novità ... ilsussidiario