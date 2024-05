Le pagelle Toloi protagonista Scalvini in crescita Koop di sacrificio

(Di lunedì 27 maggio 2024) CARNESECCHI 6. Un’altra domenica senza essere particolarmente impegnato. Comunque attento quando serve.7. Dopo una stagione costellata da infortuni muscolari sta vivendo un ottimo finale da: a quasi 34 anni ha ancora tanto da dare. DJIMSITI 7. Ha fatto a sportellate nel primo tempo contro l’amico Zapata. Solita gara di attenzione.7. Partita di applicazione e concentrazione difensiva. Sta bene e sta crescendo come condizione in vista degli Europei. HOLM 6,5. Al rientro dopo un mese dopo un infortunio muscolare ha galoppato per un’ora con buone discese. Pasalic 7 Sfiora la rete nel primo tempo con la conclusione su cui Lookman piazza il tap in. Trasforma il rigore del 3-0MEINERS 6,5. Fa il suo in un match già chiuso all’intervallo, si sacrifica da mediano al posto di Ederson.

