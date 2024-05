Le pagelle Belinelli non ha paura e si rende sempre utile Dunston - neanche un rimbalzo Polonara sicuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024)7 (in 25’ 1/4 da due, 4/6 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 4 assist). Nel primo tempo riesce a spegnere sistematicamente la reazione della Reyer, poi nella seconda parte della gara viene marcato stretto e lui trova il modo dirsi ultile in altro modo. Pajola 6 (In 20’ 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 5 assist). Molto limitato dai falli, il metro arbitrale non gli consente di essere il solito mastino. Dobric 5.5 (in 8’ 0/1 da due, una persa, una recuperata, un assist). Qualcosa di buono combina, ma nei pochi minuti che sta in campo trova il modo di sciupare tutto con altrettanti pasticci. Mascolo 5.5 (in 5’). Voto generoso per chi deve portare in campo l’entusiasmo di chi non gioca mai, mentre stavolta ha dato l’impressione di volere strafare.