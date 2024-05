Le onorificenze Al merito della Repubblica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Saranno dieci le prestigiosedell’ordine “Alitaliana” conferite dal presidentee che il prefetto Maria Luisa Inversini (nella foto) consegnerà a cittadini di questa provincia, che si sono distinti sia nell’ambito delle istituzioni sia nei diversi campi del sociale, in occasione delle celebrazioni per la festa, il prossimo 2 giugno. La celebrazione si terrà in piazza Brin a partire dalle ore 9, con la consueta cerimonia militare e la consegna dellealItaliana. Nell’occasione, alcuni studentiscuola primaria “De Amicis”Spezia e i ragazzi di “Luna Blu” leggeranno alcuni articoli particolarmente significativicostituzione italiana insieme ai migranti.