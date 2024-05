Le nuove candele a base di prodotti naturali pensate per l’estate

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 27 maggio 2024) Evocano mondi lontani nel tempo e nello spazio, invitano al viaggio, o a immergersi virtualmente nella natura. Possono rendere speciale una serata o semplicemente riportarci alla memoria piacevoli ricordi. Il fascino della candela non conosce stagioni grazie a profumazioni leggere e seducenti esaltate dalle note agrumate di limone e di bergamotto o floreali come quelle della rosa, del gelsomino e della tuberosa. Se d’inverno sono indispensabili per rendere l’ambiente intimo e accogliente e vivere gli spazi personali attraverso gli aromi che richiamano alla mente la pace di un cerimoniale, nei mesi caldi vengono scelte per illuminare la tavola, decorare gli angoli della casa e rendere più cozy una serata en plein air. Seche le bougie parfumées siano un feticcio destinato solo alla stagione fredda o alle sere piovose, vi sbagliate di grosso: oggi più che mai, sia le storiche case produttrici che i marchi celebri della profumeria di nicchia, ci consentono di non rinunciare a quel sacro rituale di immergerci in un’atmosfera spensierata, frizzante e gioiosa.