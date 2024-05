Le mosse di mercato Vigor - sondaggio per bomber Di Renzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nuovi obiettivi, nuove ambizioni con la passione di sempre, la rotta dellaè più chiara che mai. Ilnon è ancora entrato nel vivo, eppure le società sono già al lavoro, per lo più sottotraccia, per essere al completo in occasione del prossimo raduno. Lanon vuol essere da meno: a oggi l’unica certezza è mister Aldo Clementi, l’allenatore rossoblu siederà sulla panchina della sua amataper un’altra stagione, ora però è tempo di un po’ di meritato riposo. Giornate di intenso lavoro invece per il ds Moroni che cercherà di trattenere in tutti i modi Sabah Kerjota, probabilmente il giocatore più ambito di tutta la Serie D, corteggiato dalle big, ma con il cuore a Senigallia. E potrebbe essere proprio questa la chiave giusta per trattenerlo nella spiaggia di velluto.