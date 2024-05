Le migliori creme solari per l' Estate 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024) Quella per la tintarella è una passione a cui gli italiani sembrano incapaci di dire addio. Un sentimento che li accomuna al resto dell’Europa, dove otto cittadini su dieci riconoscono come sinonimo di salute l'essere abbronzati. La ricerca di una pelle dorata porta però frequentemente a comportamenti scorretti che mettono a rischio la salute. Se infatti è comprovato che il 95% dei raggi UV che raggiungono la pelle sia di tipo UVA — rappresentando un particolare rischio perché capaci di penetrare in profondità e causare danni cellulari — è altresì vero che solo il 7% degli italiani dichiara di utilizzare regolarmente le misure di protezione solare durante l’. Un andamento negativo che si rispecchia anche negli italiani che si proteggono durante tutto l’anno: solo il 13% lo fa e il 67% riduce la frequenza di utilizzo della protezione o ne utilizza una inferiore.

La nostra pelle è esposta ogni giorno a una serie di aggressioni ambientali, tra cui i raggi solari dannosi e l’ inquinamento atmosferico. Questi fattori possono causare danni alla pelle , come l’invecchiamento precoce, la comparsa di macchie scure e la perdita di elasticità. Per proteggere la ... diredonna

