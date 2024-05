Le migliori città per qualità della vita in Italia | Sondrio in testa per i bambini e Trento per gli anziani

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una classifica del Sole 24 Ore sugli indici generazionali ha permesso di redigere per il 2024 un elenco dellenelle quali si vive meglio secondo le fasce d'età: per ilamigliore è, mentre per gliresta. Gli under 35 che vivono meglio abitano a Gorizia. .

Qualità della Vita: Le Top City per Famiglie e Figli - Una nuova ricerca rivela le migliori città italiane per la qualità della vita familiare, con Sondrio al primo posto seguita da Ravenna e Trieste. Presentato in anteprima al Festival dell'Economia di Trento, il rapporto si basa su 12 ... abruzzo24ore.tv

Qualità della vita per fasce d'età: Napoli scivola ancora più in basso nella classifica nazionale - ... sono stati anticipati alcuni risultati dell'indagine relativi alla vivibilità delle città per ... Per i bambini il podio è occupato da Sondrio e a seguire Ravenna, Trieste e Gorizia. Le province del Sud ... napolitoday