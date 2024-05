Le lacrime del principe Alberto l’abbraccio di Charlene Jacques pilota in erba | l’indimenticabile GP dei reali

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 27 maggio 2024) Quello appena trascorso è un weekend che, a Monaco, non si scorderanno mai. Perché se è vero che ogni anno, nel principato, si tengono entusiasmanti gran premi di Formula Uno, non era mai successo che vincesse un monegasco. E, invece, Charles Leclerc, nato a Montecarlo nel 1997, ha compiuto il miracolo. Domenica 26 maggio, partito in pole position, ha tagliato per primo il traguardo della gara riuscendo là dove nessun monegasco, prima di lui, era riuscito. In visibilio i fan della Ferrari ma, soprattutto i royal di Monaco, da sempre appassionati di motori. Uno su tutti, il, insul podio mentrezzava la portata storica dell’evento.