Le due anime del governo su Gaza | Crosetto denuncia le violazioni a Rafah Tajani dà la colpa ad Hamas

(Di lunedì 27 maggio 2024) Per uno gli attacchi di Israele anon sono più giustificabili, per l’altro èche fa cadere Tel Aviv in una trappola mediatica. A poche ore dall’ultima operazione israeliana a, con la morte di almeno 40 persone all’interno di un’area umanitaria, le posizioni nelitaliano sembrano essere ben diverse. Da una parte c’è il ministro della Difesa, Guido, secondo cui “siamo di fronte a una situazione sempre più difficile nella quale il popolo palestinese viene compresso senza tener conto delle drammatiche difficoltà e dei diritti di uomini, donne e bambini innocenti che nulla hanno a che fare con. Questa cosa non è più giustificabile”. Dall’altra, invece, c’è il ministro degli Esteri, Antonio, che ritiene chestia “usandoper creare ulteriore problemi, attirando Israele dentro una trappola mediatica”.

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 27 maggio A oltre sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e d alla Jihad Islamica, la Guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi: i morti sono quasi 36mila mentre ... tpi

