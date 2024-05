Le Dea Bendata bacia la provincia di Latina | vinti quasi 100mila euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 27 maggio 2024) La fortuna hato ladinell’ultima estrazione dijackpot, avvenuta venerdì 24 maggio. Un fortunato giocatore ha centrato una vincita di, precisamente 97.830,40. La Fortunata Combinazione Il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune inpa ha premiato l’Italia, e in particolare Pontinia, dove è stato centrato un 5+0. La vincita è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Bar Tabacchi D’Alessio, situato in Via Marittima. La combinazione vincente dell’estrazione è stata: 2, 3, 4, 21, 45 +numeri 6, 12.jackpot: Un Gioco Internazionale L’jackpot, il cui debutto in Italia risale al 6 aprile 2012, coinvolge milioni di giocatori in 19 Paesipei.