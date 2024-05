Le città più insicure | la classifica del crimine inchioda il Pd

(Di lunedì 27 maggio 2024) Siamo a meno di due settimane dal voto delle elezioni europee 2024 e i temi principali al centro delle campagne dei partiti di centrosinistra e di centrodestra appaiono agli antipodi. Mentre la sinistra continua a concentrarsi su diritti e ambiente, i partiti che formano la maggioranza di governo come Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, puntano su sicurezza e gestione dell'immigrazione. Ma come sono le nostrein quanto a sicurezza? L'ultimadel Sole 24 Ore offre una fotografia oggettiva e affidabile. Lepiù, secondo l'indice 2023, sono Milano, Rimini e Roma. Non sfuggirà che sonotutte amministrate dal Pd. Firenze, roccaforte rossa che in base agli ultimi sondaggi rischia seriamente di passare a sinistra alle prossime elezioni, è al quinto posto.

