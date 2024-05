Le cause? Astenetevi dalle speculazioni Dramma Donato le prime parole sul marito morto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Sto vivendo i momenti più difficili e devastanti della mia vita. Il dolore è inimmaginabile. Prego tutti di astenersi dasulledella morte di mio. Ci sono indagini in corso, lasciamo lavorare la polizia". A scriverlo su X è l'europarlamentare Francesca, che sabato insieme alla figlia ha scoperto il corpo senza vita delAngelo Onorato, noto architetto di Palermo, "Ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che in queste ore tremende hanno avutodi affetto per il mio adorato Angelo e hanno mostrato vicinanza e solidarietà per la mia famiglia. Sono tantissimi e ognuno è prezioso per me". Onorato è stato trovato cadavere nella sua auto nella zona di via Ugo La Malfa, a Palermo, con una fascetta di plastica stretta intorno al collo e tracce di sangue.