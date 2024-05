Lazza presto papà svelato il sesso del nascituro nel gender reveal

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Uno dei rapper più in vista del panorama canoro nazionale è, la cui “100 messaggi” sta impazzando nelle radio italiane. Il rapper è un personaggio molto controverso, infatti qualche settimana fa finì nella bufera per un coro contro i napoletani allo stadio, per non parlare della diatriba social con Bugo.si guadagna nuovamente gli onori della cronaca, ma questa volta per una bellissima notizia: la nascita del suo primogenito. La festa diper annunciare ildel bebè Le foto e i video del lieto evento sono stati condivisi sui social da Greta Orsingher domenica 26 maggio in occasione del party addobbato con palloncini rosa e azzurri per svelare ildel bebè. Lei si è presentata con un abito attillato color beige, che ha messo in evidenza il suo pancino già abbastanza pronunciato, in tinta con la scenografia composta da orsacchiotti di peluche giganti e con altri colori sui toni del marrone e della sabbia.