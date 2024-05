(Di lunedì 27 maggio 2024) Il ministro degli Esteri russo Sergeyha dichiarato che isono "il vero potere" in Afghanistan e che rimuoverli dallarussa delle organizzazioniche rispecchierebbe secondo lui laoggettiva. Lo riporta la Tass. .

Lavrov, talebani via da lista terroristi riflette realtà - lavrov, talebani via da lista terroristi riflette realtà - Il ministro degli Esteri russo Sergey lavrov ha dichiarato che i talebani sono "il vero potere" in Afghanistan e che rimuoverli dalla lista russa delle organizzazioni terroristiche rispecchierebbe sec ... ansa

Iran, le reazioni internazionali alla morte di Raisi - Iran, le reazioni internazionali alla morte di Raisi - Numerosi i messaggi di cordoglio a livello internazionale per la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi e del ministro degli esteri Hossein ... lapresse

ULTIMA ORA: - ULTIMA ORA: - Scopri le ultime notizie in diretta e in tempo reale. Notizie gossip, politica, economia, cronaca e tanto altro. Notizie complete di foto e video. lapresse