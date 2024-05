(Di lunedì 27 maggio 2024) Lucca, 27 maggio 2024 – Novecentoin più rispetto allo scorso. Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati rilevati per il mese di maggio 2024 su un campione di oltre 2.300 imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero dele delle Politiche Sociali ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche - Isr. Lenelle tre province toscane sarebbero quindi aumentate del 10 per cento. La crescita, secondo quanto riportato dal report, è attribuibile in particolare al settore dei servizi, dove sale la domanda del commercio e soprattutto del turismo, presumibilmente a causa delle positive aspettative per la stagione estiva che vede molte attività già operative.

Pubblicato il Maggio 8, 2024 La regione Lazio metterà in campo un Piano per potenziare la sanità regionale, con l’assunzione di migliaia di nuove figure professionali. A livello regionale, infatti, saranno 8mila e 158 le nuove assunzioni a tempo indeterminato per il biennio 2024-2025 – di cui ... dayitalianews

“Il presidente Rocca ha annuncia to l’assunzione di circa 9.700 persone nel sistema sanitario regionale: una buona notizia per la sanità del Lazio, peccato solo che ha perso più di un anno di tempo bloccando tanti concorsi già espletati con conseguenti ricadute negative per cittadini e strutture ... romadailynews

Lavoro, salgono le assunzioni. In un anno 900 posti in più - Lavoro, salgono le assunzioni. In un anno 900 posti in più - Crescono i servizi, in particolare il turismo, tiene l’industria. Primi rallentamenti, invece, per l’edilizia. Alle donne quasi un quarto delle posizioni offerte ... lanazione

Giubileo, Atac rifà il look alla metro C - Giubileo, Atac rifà il look alla metro C - Atac continua ad attrezzarsi in vista del Giubileo del prossimo anno. Dopo aver annunciato l’assunzione di 400 autisti, ora è tempo di rimettere a nuovo alcune delle principali stazioni della ... radiocolonna

Il Presidente del Nursing Up De Palma risponde al Ministro Schillaci: ‘Valorizziamo i nostri infermieri, non cerchiamo soluzioni estere’ - Il Presidente del Nursing Up De Palma risponde al Ministro Schillaci: ‘Valorizziamo i nostri infermieri, non cerchiamo soluzioni estere’ - Critiche alle affermazioni del Ministro della Salute e dubbi sulle risorse per abbattere le liste d’attesa: 'Serve un investimento reale nel personale sanitario italiano' ... kongnews