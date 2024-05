Lavoro la priorità della Gen Z è il work-life balance | il 58% soffre di burnout

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Più, meno”. È questo lo slogan che sta portando la Generazione Z a rivoluzionare il mondo del. E chi meglio dei Gen Z può guidare questo cambiamento? I dati parlano chiaro: il 58% dei lavoratori nati tra il 1997 e il 2021 sostiene di soffrire di. Questa la fotografia scattata da CVapp, piattaforma online per creare curriculum vitae e lettere di presentazione professionali, attraverso l’infografica “? No, grazie: Il viaggioGen Z attraverso il”. Sono i social il mezzo per gridare al mondo frustrazioni e insoddisfazioni legate al proprio impiego. Su TikTok, infatti, sono diversi i trend che stanno spopolando grazie ai membriGen Z, tra cui: Quiet Quitting (828 milioni di views), ossia lavorare lo stretto necessario sulla base di quanto previsto dal contratto, senza fare straordinari o prendersi responsabilità in più; Quittok (50 milioni di views), che prevede la realizzazione e la condivisione di un video che immortali il momento esatto in cui si danno le dimissioni; Rage Applying (6 milioni di views), cioè mandare innumerevoli candidature per qualsiasi posizione aperta presente su LinkedIn, a prescindere di cosa si tratti; Bare Minimum Monday (2,5 milioni di views), che consiste nel fare il minimo indispensabile nel primo giornosettimana testimoniando l’esperienza con un video da condividere.

