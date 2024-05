Lavori edili domani chiusa al traffico via Porta Rettore

(Di lunedì 27 maggio 2024) Benevento:si chiuderà alVia, aperta ad accesso solo a residenti ed autorizzati da Corso Garibaldi Benevento, 27 maggio 2024 – Con ordinanza dirigenziale è stata disposta per la giornata di28 maggio la chiusura aldi via(altezza civico 25) con istituzione del divieto di sosta, dalle ore 7:00 alle ore 18:00. E’ stato predisposto un percorso alternativo, con accesso da corso Garibaldi, per i soli residenti ed autorizzati.Il provvedimento è motivato dall’esecuzione di. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. .

Tempo di lettura: < 1 minutoA causa di lavori di ripristino urgenti, si comunica che via XXIV Maggio sarà temporanea mente chiusa al traffico dalle ore 7,30 alle ore 11,00 di domani 29 marzo. E’ prevista la deviazione del traffico su via Perasso con senso unico alternato con ... anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata disposta per domani la Chiusura temporanea al traffico di via Annunziata (in corrispondenza dal civico 110) dalle ore 14,30 alle 17,30. Senso unico alternato per i soli residenti di via Annunziata (da civico 110) a via Rummo. Sempre dal civico 110 di via ... anteprima24

