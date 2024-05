Lavorare nella ristorazione a New York - tra mance e minimum wage

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 27 maggio 2024) «Sono venuto in America pensando di trovare strade lastricate d’oro, ma una volta arrivato ho scoperto che le strade neppure c’erano e le ho dovute costruire io». Questo pensiero si può leggere in un biglietto spedito a casa, in Italia, esposto al museo dell’immigrazione di Ellis Island dove chi arrivava in cerca di fortuna sostava in quarantena. Un esempio di cosa contenesse il sogno americano nell’Ottocento.chiacchierata tra i giovani professionisti italiani expat a Newquel biglietto è stato citato da Damiano Coren, oggi beverage consultant del gruppo Sant Ambroeus. Perché, in un certo senso, per chi arrivaGrande Mela in cerca di futuro nel mondo dellaquel detto può ancora valere. Si può scendere da un aereo con un contratto, con tanto di visto e assicurazione sanitaria, ma si può anche prendere qualche rischio e trasferirsi in cerca di fortuna.