Lautaro Martinez | Sognavo tutto questo! Volevo essere capitano dell’Inter

(Di lunedì 27 maggio 2024)ieri ha concluso la sua sesta stagione all’Inter e adesso penserà alla Copa América con l’Argentina, oltre che al rinnovo. In un video diffuso sul suo account Instagram, il Toro ripercorre l’ultimo anno. LA CHIUSURA – Ierinon ha giocato in Verona-Inter, ma ha lo stesso ricevuto il premio per il titolo di capocannoniere. Ora per lui ci sarà la Copa América con l’Argentina, ma anche la tanto attesa trattativa per il rinnovo (visto quanto ha parlato il suo agente Alejandro Camano). Il Toro riassume le emozioni: «campionato per me è stato speciale.sempre: poter sollevare una coppa edildi una squadra molto importante come è l’Inter. Con mia moglie e i miei figli abbiamo formato una famiglia meravigliosa.